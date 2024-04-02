В Калуге побит 40-летний температурный рекорд

1 апреля на метеостанции зафиксирован показатель в 19,9 градуса.

Предыдущий рекорд для этого дня составлял 17,4 градуса и был установлен в 1983 году, рассказала в соцсетях метеоролог Татьяна Инкина.

Во вторник ожидается также рекордный по температуре день. Пока самым теплым было 2 апреля 1951 года.