В Калужской области потеплеет до +20

В понедельник, 1 апреля, погода будет напоминать летнюю.

Судя по прогнозам синоптиков, утром воздух прогреется до +17. Днем ожидается до +20, а ближе к вечеру +17.

Облачно с прояснениями. Ветер южный.

В ночь на вторник малооблачно, от +9 до +13.