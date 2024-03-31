В воскресенье калужан ждёт ясный солнечный денёк

Ветер южный, 3 м/с с порывами до 6-7 метров в секунду.

Температура воздуха утром + 6 градусов. Однако к обеду воздух прогреется до немыслимых в марте 17-18 градусов тепла.

Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!