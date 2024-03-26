Уровень воды в Оке за сутки поднялся на 131 сантиметр

МЧС во вторник, 26 марта, опубликовало новые данные о паводке в Калужской области.

За последние сутки больше всего поднялась Угра в Товарково – сразу на 303 сантиметра.

Уровень воды в Протве в Спас-Загорье вырос на 150 сантиметров. Ока в Калуге поднялась на 131 сантиметр, Жиздра в Козельске – на 72 сантиметра.

До опасных значений реки пока не добрались.