Калужан призывают не жечь траву

Обращение в понедельник, 25 марта, опубликовал национальный парк «Угра».

- Миф об улучшении почвы в результате травяных палов, желание помочь земле поскорее избавиться от прошлогодней травы приводит только и только к отрицательным последствиям, - заявили в нацпарке. - Эта недобрая традиция губит из года в год огромное число мелких млекопитающих, гнездовий птиц, а также полезных насекомых и микроорганизмов, обитающих в почве. Поджоги сухой травы рядом с деревнями и дачами частая причина возгорания жилых и нежилых построек.

Массовый пал травы, несмотря на всевозможные предупреждения, обычно происходит в Калужской области в апреле.