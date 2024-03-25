Ока за сутки поднялась на 48 сантиметров

Дожди на выходных пополнили запас воды в реках Калужской области. Новые данные за сутки 25 марта предоставили в региональном ГУ МЧС.

Ока в Калуге поднялась на 48 сантиметров.

Жиздра в Козельске поднялась на 72 сантиметра. Протва в Спас-Загорье – на 38 сантиметров. Угра в Товарково – на 3 сантиметра.

До опасных уровней рекам еще далеко, а пик паводка ожидается в первой половине апреля.