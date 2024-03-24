В Калуге воздух прогреется до +8

В начале следующей недели существенных изменений в погоде не ожидается.

Но при этом в воскресенье, 24 марта, возможен дождь.

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