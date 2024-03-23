В Калужской области потеплеет на выходных

Днем в субботу, 23 марта, будет около +7 градусов.

Местами возможен дождь, хотя солнце синоптики также обещают.

В ночь на воскресенье морозов не будет – в Калуге ожидается около +4.

В воскресенье воздух должен прогреться до +8.