Опасный уровень воды ожидается в калужских реках

Жиздра и Протва пока быстрее всего поднимаются в Калужской области. За сутки прибавка составила 21 и 6 сантиметров соответственно.

Именно в этих реках, а также в Угре, нынешней весной уровень воды может достигнуть опасных значений, говорится в прогнозе, опубликованном МЧС.

В Оке при этом ожидается неблагоприятный уровень, до опасных отметок вода, скорее всего, не доберется. Однако ситуация может ухудшиться, если пойдут дожди.