В Калуге начал повышаться уровень воды в Оке

За последние сутки он вырос на 11 сантиметров, сообщили 20 марта в ГУ МЧС по Калужской области.

Такой же показатель зафиксирован на Протве в Спас-Загорье.

Жиздра в Козельске поднялась на шесть сантиметров.

Вскрытие рек в нашем регионе ожидается в ближайшие 10 дней. По прогнозам, подъем рек будет сильнее, чем в предыдущие годы. Возможно подтопление больших территорий.