Облачную погоду прогнозируют в Калужской области

Без осадков, но небо может затянуть облаками.

Утром будет около -2, днем – до +6.

Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!