Подтопление во время паводка грозит 1000 жителей Калуги

Проблему 18 марта обсуждали в городской управе.

Вскрытие рек в регионе ожидается в конце марта, с понедельника объявлен режим половодья.

Снега в этом году накопилось в полтора раза больше, чем обычно, поэтому власти ожидают поднятия уровня воды.

В зону подтопления на территории Калуги могут попасть деревни Угра, Плетеневка, Горенское, Сивково, Аргуново, Черносвитино, Бабенки, улицы Салтыкова-Щедрина, Подвойского, Можайская, Ромодановские Дворики, Крымская в деревне Груздово.

В зоне подтопления может оказаться более 1000 человек.