Дождь ожидается в Калуге

Температура воздуха будет находиться в пределах от +2 до +4.

Первые за долгое время осадки возможны во вторник, 19 марта.

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