Пасмурный мартовский день обещают в Калужской области

В понедельник, 18 марта, синоптики обещают калужанам пасмурный мартовский день.

Утром -1 градус мороза, днем потеплеет до +4. Ветер слабый, весь день небо будет пасмурным.

Зато световой день сегодня стал длиннее и составляет 11 часов 58 минут.