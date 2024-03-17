В воскресенье в Калуге потеплеет до 7 – 8 градусов выше нуля

Ветер южный, 4 метра в секунду с порывами до 6 м/с.

По прогнозам синоптиков, 17 марта будет переменная облачность, без осадков.

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