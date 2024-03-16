Морозы уйдут из Калужской области

Синоптики рассказали, чего ждать от погоды в субботу, 16 марта.

Температура воздуха утром составит около +1, днем – до +6. Также плюсовой обещает быть температура и в ночь на воскресенье.

Дождей пока не будет, но небо могут затянуть облака.