6000 человек готовы эвакуировать в Калужской области из-за паводка

На такое число людей рассчитаны 48 пунктов временного размещения, подготовленные нынешней весной, сообщили 12 марта в МЧС.

Там отмечают, что снега в области в два раза больше, чем было в среднем в предыдущие годы.

Наибольшая опасность грозит населенным пунктам в Калуге, Обнинске, Боровском, Дзержинском, Жуковском, Козельском, Людиновском, Малоярославецком, Тарусском, Юхновском районах.