В воскресенье в Калуге сохранится минусовая температура воздуха

По данным синоптиков, 10 марта, в воскресенье в Калуге с утра ожидается облачная с прояснениями погода.

Ближе к полудню небо станет ясным и весеннее солнышко будет ярко светить вплоть до вечера.

Температура воздуха утром будет –9 градусов. К обеду потеплеет до минус 2 – 3. Вечером вновь чуть похолодает. Прогнозируется до минус ш градусов Цельсия.

Ветер северный, 4 метра в секунду, с небольшими порывами до 5-6 м/с. Давление практически в норме: 745 мм. рт. ст.