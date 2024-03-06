В Калужской области похолодает до -15

Такую температуру обещают синоптики в ночь на четверг, 7 марта.

При этом днем воздух прогреется до нуля.

Такие температурные качели сохранятся в ближайшие 10 дней. Весеннего тепла в нашем регионе не будет как минимум до середины месяца. Вся надежда на сжигание чучела 17 марта – ранее мы публиковали афишу Масленицы на Театральной площади.