В Калуге снова похолодает

В понедельник, 4 марта, в Калуге немного похолодает, говорят синоптики.

Утром температура будет около -5 градусов. Днем воздух прогреется до +1 градуса. Яркого солнца не обещают - пасмурно в течение дня.

Вечером -3 градуса мороза.

В течение дня слабый ветер. Кстати, световой день сегодня составит уже 11 часов: с 7:16 до 18:16.