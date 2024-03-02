Резкое похолодание ожидается в Калужской области

Похолодает ближе к 8 марта.

По прогнозу синоптиков, дневная температура воздуха будет в районе – 5. По ночам морозы могут усилиться до -10.

Вновь возможен снег.

В ближайшие недели весеннего тепла в Калуге ждать не стоит.