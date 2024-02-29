Солнечную погоду прогнозируют в Калуге

Но в ночь на 1 марта возможен небольшой снег.

Синоптики рассказали, что ждать от погоды в последний день зимы.

Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!