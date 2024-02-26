В Калужской области ожидается небольшой мороз

Синоптики рассказали, какой будет погода в нашем регионе в понедельник, 26 февраля.

Температура воздуха утром составит около -3, днем – в районе -1, вечером до -2. Весь день будет облачно.

Снега не ожидается, а уже во вторник жителей области может порадовать выглянувшее из-за туч солнце.