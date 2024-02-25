Пасмурный и мокрый день обещают в Калуге

В воскресенье, 25 февраля, в Калуге будет идти дождь со снегом, говорят синоптики.

В течение дня температура воздуха будет около нуля градусов. На небе пасмурно.

Ветер по сравнению с предыдущем днем утихнет, порывы будут 5 метров в секунду.