Сильный ветер и снег с дождем обещают калужанам синоптики

В субботу, 24 февраля, в Калуге будет пасмурно, в течение дня будет идти снег с дождем, говорят синоптики.

Температура утром -1 градус, днем до +2 тепла. Снег продолжит таять, луж и труднопроходимых мест станет еще больше.

Ко всему прочему в течение дня обещают достаточно сильный ветер порывами до 11 метров в секунду.

Есть и радостные вести - световой день стал еще длиннее, сегодня он составит 10 часов 21 минуту.