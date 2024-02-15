За сутки в Калуге выпала 10-дневная норма осадков

В жидком эквиваленте на землю упало 14 миллиметров при месячной норме в 36 миллиметров, рассказали в городской управе.

На юге области осадки были еще более обильными. В Сухиничах, например, выпало 15 миллиметров.

Сугробы выросли на 15-20 сантиметров.