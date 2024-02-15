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Длительные снегопады ждут Калугу

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 15.02.2024 09:35 5 1692
Длительные снегопады ждут Калугу

МЧС опубликовало предупреждение, что снег будет идти весь четверг.

На дорогах ожидается гололедица.

По данным синоптиков, сильный снег закончится днем 15 февраля, но небольшие осадки продолжатся до пятницы.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 15.02.2024 09:35 5 1692
Тэги: снег
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