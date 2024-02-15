Длительные снегопады ждут Калугу

По данным синоптиков, сильный снег закончится днем 15 февраля, но небольшие осадки продолжатся до пятницы.

МЧС опубликовало предупреждение, что снег будет идти весь четверг.

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