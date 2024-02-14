Калуга Обнинск
Главная Новости Погода
История Калуги Статьи Медсправочник Клиника года - 2024

Калужская область готовится к весеннему паводку

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 14.02.2024 14:28 1 1120
Калужская область готовится к весеннему паводку

В среду, 14 февраля, заместитель губернатора Василий Быкадоров и первый замначальника ГУ МЧС по Калужской области Дмитрий Енин провели заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. 

По данным Росгидромета, начало половодья в регионе прогнозируется в середине марта. Ожидаемый уровень подъема воды в реках с учетом запасов снега превысит среднемноголетние отметки на 1,5-2 метра, при продолжительных осадках – на 2,5-3 метра. Вместе с тем, по словам начальника Калужского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Константина Никольского, по предварительным прогнозам, осадки в марте ожидаются ниже нормы.

Напомним, весной 2023 года уровни воды превысили прогнозные показатели, а на основных реках произошел выход воды на пойму. 

Подтопления были зарегистрированы на территории 15 муниципалитетов.

Сейчас снега в области много – норма превышена в полтора раза. Власти готовятся к паводку. Если понадобится эвакуация людей, подготовлено 48 пунктов временного размещения общей вместимостью свыше 6 000 человек.  

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 14.02.2024 14:28 1 1120
Тэги: калужская область
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 1 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Кировский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства разместил 23 млн на депозите в Новикомбанке
Калужская сбытовая компания напоминает: ответы на самые актуальные вопросы можно получить с помощью чат-бота
Шпионы, погони, перестрелки, любовь и политические интриги: Wink.ru покажет все эпизоды сериала «ГДР» 16 февраля
«Ростелеком» открыл курсы по цифровому этикету и кибербезопасности для подростков
ОПРОС
Как вы относитесь к тому, что в вузах началась военная подготовка студентов, в том числе и у женщин? 
Всего проголосовало: 319
Новости партнеров
Моносов Андрей Леонидович: биография основателя компании IA Tech
Какие ошибки чаще всего допускаются при монтаже дымохода банной печи
Для чего требуется создание сайта

© 2007-2024 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru