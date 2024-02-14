Калужская область готовится к весеннему паводку

В среду, 14 февраля, заместитель губернатора Василий Быкадоров и первый замначальника ГУ МЧС по Калужской области Дмитрий Енин провели заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

По данным Росгидромета, начало половодья в регионе прогнозируется в середине марта. Ожидаемый уровень подъема воды в реках с учетом запасов снега превысит среднемноголетние отметки на 1,5-2 метра, при продолжительных осадках – на 2,5-3 метра. Вместе с тем, по словам начальника Калужского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Константина Никольского, по предварительным прогнозам, осадки в марте ожидаются ниже нормы.

Напомним, весной 2023 года уровни воды превысили прогнозные показатели, а на основных реках произошел выход воды на пойму.

Подтопления были зарегистрированы на территории 15 муниципалитетов.

Сейчас снега в области много – норма превышена в полтора раза. Власти готовятся к паводку. Если понадобится эвакуация людей, подготовлено 48 пунктов временного размещения общей вместимостью свыше 6 000 человек.