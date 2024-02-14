Ледяной дождь вновь ожидается в Калужской области

МЧС опубликовало предупреждение на 14 февраля.

В течение суток в нашем регионе ждут ледяной дождь, гололед и сильную гололедицу.

При этом движение на дорогах уже затруднено после ночного снегопада.

Водителей просят снизить скорость на дорогах.