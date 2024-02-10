Резкое потепление надвигается на Калужскую область

Погода в нашем регионе поменяется уже в воскресенье.

Если утром 10 февраля термометры в Калуге показывали -20, то 11 февраля будет уже -5, а еще через день потеплеет до +1.

Новая неделя обещает быть мокрой. Синоптики ожидают большое количество снега. Иногда он будет переходить в дождь.