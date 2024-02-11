Новая волна тепла идет на Калугу

Утром в воскресенье, 11 февраля, в городе ожидается около -10 градусов, а к вечеру потеплеет до -3.

Возможен снег. В ночь на понедельник он будет переходить в дождь.

Порывы ветра – до 6 м/с.

На следующей неделе в Калужской области плюсовая температура и новые снегопады.