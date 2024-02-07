МЧС предупредило о сильном снеге в Калужской области

МЧС предупредило жителей региона, что возможны также дождь, гололед и гололедица.

По прогнозам синоптиков, днем и вечером он заметно усилится.

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