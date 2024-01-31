Небольшой мороз ожидается в Калужской области

Снега пока не будет.

Синоптики рассказали, какой будет погода в нашем регионе в среду, 31 января.

Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!