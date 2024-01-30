В Калуге потеплеет до нуля

Новая волна тепла пришла в наш регион.

Во вторник, 30 января, воздух прогреется до нуля градусов.

Будет пасмурно, но без существенных осадков.

Порывы ветра – до 6 м/с.

Сильных холодов на этой неделе синоптики не предвещают. По ночам может быть до -8, а днем – в районе нуля. Во второй половине недели пойдет снег.