В понедельник, 29 января, в Калуге будет морозно и солнечно, говорят синоптики.

Утром температура будет около -9 градусов, к обеду воздух прогреется до -5.

Вечером ветер станет сильнее, до 7 м/с, ночью те же -5 градусов.

Предки верили, если в этот день морозец, то жди жаркое лето.