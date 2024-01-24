Гололедица и мокрый снег ожидаются в Калужской области

В среду, 24 января, в нашем регионе ожидаются тяжелые дорожные условия.

Синоптики прогнозируют мокрый снег, который будет на все налипать. На дорогах возможна гололедица.

МЧС опубликовало предупреждение, в котором призывает водителей снизить скорость. Пешеходов просят быть осторожнее при движении по лестницам.