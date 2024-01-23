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Потепление началось в Калужской области

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 23.01.2024 05:50 0 227
Потепление началось в Калужской области

Во вторник, 23 января, в Калужской области потеплеет.

Утром будет около -6, а к вечеру – в районе -3.

Повышение температуры будет сопровождаться снегом.

Также синоптики прогнозируют осадки в среду и четверг, когда воздух прогреется до нуля.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 23.01.2024 05:50 0 227
Тэги: погода
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