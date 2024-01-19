В Калуге за сутки сугробы выросли на 15 сантиметров

За время сильного снегопада 18 января высота снежного покрова в Калуге увеличилась на 15 сантиметров, сообщила известный метеоролог Татьяна Инкина.

- За сутки выпало 20 мм осадков в жидком эквиваленте. Но высота снежного покрова увеличилась всего на 15 см, - пояснила она. - И это результат метели. Теоретически должно было прибавиться 20 см. Но на открытом пространстве в районе метеостанции не наметало, а сметало.

В городской застройке, где много препятствий, могла быть прибавка высоты сугробов до 30 сантиметров.