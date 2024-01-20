В Калужской области похолодает на выходных

В ночь на воскресенье похолодает до -12.

В субботу, 20 января, температура воздуха будет находиться в районе -8 градусов.

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