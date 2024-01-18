Резкое изменение погоды ждет Калужскую область

В четверг, 18 января, в нашем регионе будет быстро меняться погода.

Утром еще обещают сильные морозы, а к позднему вечеру температура воздуха может повыситься до +1.

Потепление будет сопровождаться снегом и дождем.

А к концу недели вновь немного подморозит.