Снегопады и резкое потепление прогнозируют в Калужской области

В среду калужан подморозит, а вот в четверг, 18 января, ожидаются существенные изменения в погоде.

Если утром будет около -20, то днем потеплеет до -5, а в ночь на пятницу и вовсе будет +1.

Все эти погодные скачки будут сопровождаться снегопадами, переходящими в дождь.

А вот на выходных опять подморозит до -10.