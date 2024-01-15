В понедельник в Калуге существенно потеплеет

По данным синоптиков, 15 января в Калуге ожидается облачная с прояснениями погода. Вероятность снегопадов очень большая.

Температура воздуха утром – 6 градусов. Днем столбик термометра остановится на отметке – 2 градуса.

Ветер южный слабый. Порывы до 8 – 9 метров в секунду. Давление 727 мм рт. ст.

Православные верующие 15 января вспоминают Серафима Саровского. Церковь чтит в этот день и святого Сильвестра.

По народному календарю 15 января - Сильвестров день или Куриный праздник. На Руси считали, что в этот день нельзя употреблять в пищу мясо птицы. Согласно поверьям, таким образом можно лишиться удачи и привлечь нечистую.