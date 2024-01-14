Снег и потепление прогнозируют в Калужской области

В воскресенье, 14 января, в Калужской области сохранится морозная погода.

Но если утром будет -20, то к вечеру уже потеплеет до -10.

В течение всех суток возможен небольшой снег.

По народным приметам, если сегодня на улице метель, то лето будет теплым.