Сильные морозы вернутся в Калужскую область

Резкое похолодание прогнозируется в Калужской области в пятницу, 12 января.

Ночью в Калуге будет около -15, днем – в районе -12.

В ночь на субботу может похолодать до -25 градусов.

Однако уже в воскресенье Гидрометцентр обещает новое потепление и снегопады.