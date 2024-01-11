Калугу заметет 11 января

Температура воздуха утром повысится до нуля. Вечером будет около -8.

В четверг, 11 января, в Калужской области ожидается новая волна потепления и осадки.

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