Сильный снегопад надвигается на Калужскую область

В четверг, 11 января, в Калужской области ожидается ухудшение погоды.

МЧС предупредило о сильном снегопаде, гололедице и порывах ветра до 17 м/с.

Ночью будет около -9, утром и днем в районе нуля, а вечером опять до -10.

Водителей призвали быть осторожными на дорогах.