Резкое потепление ожидается в Калужской области

В среду, 10 января, в Калужской области будет резко меняться погода.

Утром синоптики прогнозируют около нуля градусов, днем – в районе -5, вечером – до -10, а в ночь на четверг вновь ноль.

Возможен сильный снег.

Порывы ветра в Калуге – до 8 м/с.