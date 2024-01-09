Жителей Калужской области ждет потепление

Во вторник, 9 января, в Калужской области ожидается небольшой снег и потеплеет на 7 градусов.

Днем столбик термометра опустится до -15 градусов. К вечеру ожидается -7, возможен снег.

Чтобы определить погоду, наши предки в этот день наблюдали за птицами.

В старину считали, что если вороны сидят на снегу, вскоре потеплеет, а если не спускаются с деревьев, то стоит приготовиться к холодам.

Также на Руси верили, что если в Степанов день не видно маленьких птиц, то необходимо приготовиться к сильным снегопадам.