В Калуге прогнозируют солнце и небольшой снег

В понедельник, 8 января, в Калужской области вновь ожидается ясная погода.

Осадки в виде небольшого снега возможны ближе к вечеру.

Температура воздуха утром опуститься до – 25, днем ожидается от – 18 до - 22. В ночь на вторник столбик термометра может опуститься до – 20.

По народным приметам, если в этот день пойдет мягкий и липкий снег, то вскоре стоить ждать оттепель.