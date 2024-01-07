Солнечный и морозный день обещают в Калужской области

В воскресенье, 7 января, в Калужской области будет солнечный и морозный день, говорят синоптики.

Утром термометр покажет около -20 градусов. Днем потеплеет до -18. Вечером -22 градуса. Ветер до 5 метров в секунду.

Наши предки подмечали, Рождество в воскресенье – к счастливому и благополучному году. В понедельник – к теплому лету. В пятницу – к затяжной зиме и холодному лету.